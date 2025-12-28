Las festividades tradicionales del Valle del Mantaro volverán a congregar a pobladores y visitantes con la realización de la fiesta de los auquish en Huáchac y la huaconada de Mito, expresiones culturales que se desarrollarán entre fines de diciembre e inicios de enero, reforzando la identidad y las costumbres ancestrales de la región.

En el distrito de Huáchac, provincia de Chupaca, las actividades principales se iniciarán el 31 de diciembre, cuando los varones auquish participen de rituales y presentaciones públicas. Aunque algunas actividades iniciaron el 24 de diciembre, estas fechas son las oficiales. “El 31 de diciembre se realizan las actividades de víspera, el pagapu en los cerros, la bajada a la plaza y el baile general, mientras que el 1 de enero se desarrollarán la misa, el izamiento, el desfile y el baile nacional”, dijo el alcalde Yober Carhuamaca. Añadió que el 2 de enero a las 2:00 p.m. se realizará el concurso de auquish con instituciones del distrito y visitantes.

En Mito, la huaconada también iniciará el 31 de diciembre con un ritual de agradecimiento a la Pachamama. El caporal Abel Landeo explicó que: “este ritual busca expresar gratitud a la tierra, solicitando armonía, protección y buen desarrollo de la festividad”, mientras que el 1 de enero, día central, se realizará la danza oficial con la vestimenta completa y la tradicional escaramuza, considerada uno de los momentos de mayor valor simbólico de la celebración.

Foto: Adrian Zorrilla

Ambas festividades reservan un espacio especial para la participación infantil como parte de la preservación cultural. En Huáchac, el alcalde informó que se promuebe el concurso de niños en modalidad infantil para que el auquish se siga difundiendo de generación en generación, mientras que en Mito, Abel Landeo resaltó que dan un espacio especial para que los niños puedan danzar, comprendan desde pequeños el símbolo de la Huaconada y se asegure su continuidad en el tiempo.