La celebración por Navidad, generó que la población de Huancayo duplique la generación de los residuos sólidos. En Huancayo, se recogieron en promedio 300 toneladas de desechos, informó el gerente de Servicios Públicos Locales de la Municipalidad de Huancayo, Jhansell Espinoza Cárdenas.

“Se duplicó la cantidad de residuos sólidos que recogemos, la Zona Monumental y el Damero de Huancayo, son los puntos donde se recogió más cantidad de residuos sólidos, debido al comercio en mercados, ferias, centros comerciales y otros lugares”, detalló el funcionario.

contingencia. Asimismo, explicó que como medida de contingencia se cambió el horario del recojo de los residuos sólidos, “el 24 de diciembre, se permitió que el personal pase la Navidad con su familia, pero el 25 de diciembre sí trabajaron desde las 2 de la madrugada, 11 camiones compactadores y una baranda, con personal de los turnos de día y noche, con el objetivo de recoger la mayor cantidad de residuos. Al promediar las 5 de la mañana, ya estaba limpió el Damero Comercial y luego se continuó hasta el mediodía”, detalló.

Durante el feriado no hubo servicio de recolección domiciliaria, muchos dejaron su basura en la calle, pese a que las sanciones son con multas. Entre la basura, lo que se encontró era gran cantidad de restos de pirotécnicos, que fueron recogidos con cuidado y con los respectivos equipos de protección personal, para evitar cualquier tipo de accidente.

Además, mencionó que la ordenanza 746 estipula que está prohibida la quema de residuos sólidos en la vía pública, y que será multado por los fiscalizadores, que recorrerán diversas vías de la ciudad de manera inopinada a fin de sorprender infraganti a los infractores.

El 31 de diciembre se cumplirá con normalidad el servicio de barrido y recolección domiciliaria de residuos sólidos pero el 1 de enero del 2026, también los recolectores saldrán a realizar su trabajo desde las 2 de la madrugada a puntos críticos, pero no habrá recolección domiciliaria, lo cual se informa a la población para que no dejen la basura en las veredas y pistas.

EL TAMBO. El regidor de la Municipalidad de El Tambo, Jorge Luis García Terrazos, manifestó que el problema de los residuos sólidos todavía persiste mientras no se adquieran las nuevas compactadoras, cuya compra todavía está pendiente vía obras por impuesto todavía está pendiente y se prevé que en un par de meses concluya, mientras tanto los vecinos sufren los problemas de la falta de previsión y planificación.

“Nos dimos una vuelta por las diferentes calles del distrito y, durante el feriado, habían montículos de basura en las avenidas Mariátegui, Ferrocarril, ya que transité por aquellos lugares”, acotó el regidor.

En Pilcomayo, también la situación se agudiza, durante el feriado no hubo recojo de residuos en diversas zonas esto generó que los vecinos arrojen los residuos en las calles, los más visibles se observan en un terreno cerca a la escuela de suboficiales de la Policía Nacional, por el puente mellizos y otros puntos.

Los vecinos cansados de esta situación, muchas veces llevan sus bolsas de residuos a otros distritos como El Tambo y Huancayo. Ayer, intentamos conversar con los funcionarios, pero evaden responder al problema de los residuos sólidos y dijeron no estar autorizados para declarar.