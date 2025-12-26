Las primeras horas de este 25 de diciembre no solo estuvo marcada por cenas navideñas, regalos y reuniones familiares, sino también por el nacimiento de cuatro bebés en Huancayo, conocidos como los tradicionales “niños Manuelitos”, quienes llegaron al mundo en medio de una fecha cargada de simbolismo y emoción.

El primer nacimiento ocurrió a las 2:48 de la madrugada en el centro de salud La Libertad. Arianna Piña, de 28 años, dio a la pequeña Cataleya, pese a que su parto estaba programado para el 6 de enero. La madre relató que las contracciones comenzaron alrededor de la una de la tarde del 24 de diciembre cuando llegaba de visita desde Aguaytía (Ucayali) a pasar Nochebuena con la familia de su esposo. “Fue muy bonito, no lo esperaba. Se adelantó bastante, pero es un regalo”, expresó Arianna, quien pasó la Nochebuena en el establecimiento de salud sin siquiera poder cenar.

Primera recién nacida en Centro de Salud La Libertad

Horas más tarde, a las 5:58 de la mañana, también en el Centro de Salud La Libertad, nació un bebé varón con un peso de 3.080 gramos. Su madre, Salomé Ruti, de 28 años, recibió la Navidad de una manera distinta, rodeada del personal médico y con su hijo en brazos, marcando así un inicio especial para su familia.

En el hospital El Carmen, el primer nacimiento se registró a las 8:45 de la mañana. Elizabeth Pauyac, de 22 años y natural del distrito de Chupuro, dio a luz a su primer hijo, un varón que se adelantó varias semanas a la fecha prevista. La joven madre contó que las contracciones comenzaron la noche del 24 de diciembre y se intensificaron hasta obligarla a acudir al hospital pasada la medianoche. “Me sentí feliz cuando lo tuve en mi pecho, estaba sano y eso fue lo más importante”, señaló Elizabeth luego de pasar una hora en el contacto “piel con piel” con su pequeño a quien llamará Gadiel.

Incentivan contacto piel con piel para fortalecer lazo

Minutos después, a las 9:06 de la mañana, Roxana Romero, de 32 años y procedente de Chilca, dio a luz a una niña mediante cesárea en el hospital El Carmen, completando así los cuatro nacimientos registrados durante la jornada navideña.

La obstetra Flor de María Trujillo Alvarado explicó que el Centro de Salud La Libertad atiende un promedio de dos a tres partos diarios, incluso en fechas festivas. “Los nacimientos no se detienen, la vida continúa todos los días”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia del contacto piel a piel inmediato tras el parto. “Desde el momento del nacimiento, el bebé se coloca sobre el abdomen o el pecho de la madre durante el lapso de una hora, lo que fortalece el vínculo y permite iniciar la lactancia precoz”, precisó. Para el personal de salud y las familias, estos nacimientos no solo representan cifras, sino historias marcadas por la emoción, la esperanza y el inicio de una nueva vida que llegó al mundo en una fecha especial, siendo el mejor regalo de Navidad para sus madres.