La instalación de la feria navideña en Huancayo derivó en una violenta jornada de tensión, con empujones, arrojo de palos y sillas y agresión en el jirón Cajamarca, luego que la Municipalidad Provincial decidiera reubicar a los feriantes hacia la calle Real y liberar el jirón para permitir el pase vehicular.

Sin embargo, en este intento, cerca de 200 comerciantes ambulantes se enfrentaron verbal y físicamente con serenos, municipales y funcionarios para evitar ser desalojados del sector. Según la municipalidad, los comerciantes informales “tomaron por asalto el centro de la calle donde se iba a instalar la feria” e impidieron el montaje. “Reubicamos a los feriantes para salvaguardar su integridad física, ahora están instalados en la calle Real, desde el jirón Huánuco hasta Piura, donde participan más de 350 comerciantes”, explicó el gerente de Promoción Económica y Turismo de la MPH, Edwin Pérez.

Los comerciantes del jirón Cajamarca aseguraron haber pagado 120 soles para ocupar la vía durante las fiestas, sin embargo, los funcionarios afirmaron que dichos pagos solo correspondían a los feriantes. “Los que afirman que pagaron, iban a ser partícipes de la feria navideña pero se rehusaron a ser reubicados”, dijo Pérez.

El gerente de Seguridad Ciudadana, César Ramos, confirmó que durante el operativo se registraron intentos de agresión y que el plan de seguridad tuvo que ser modificado. “El plan se reformuló y se cambió la sala de comando a la plaza Huamanmarca, donde está personal de Defensa Civil alerta ante cualquier emergencia”, indicó Ramos.

Finalmente, la municipalidad dispuso desvíos vehiculares por el jirón Cajamarca hacia Mantaro, con salidas por Huánuco e Ica hacia la avenida Ferrocarril, y anunció que la ocupación del jirón Cajamarca solo será permitida en fechas puntuales como el 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero, mientras continúan las tensiones entre comerciantes y autoridades.

