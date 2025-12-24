Lo que empezó como una pregunta en el aula terminó convirtiéndose en una propuesta que desafía a la comida rápida tradicional. Un grupo de estudiantes del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Junín decidió mirar de frente una realidad cotidiana: el alto consumo de fideos instantáneos y sus efectos en la salud, y convertirla en una oportunidad de cambio a través del proyecto “VitalFood”.

El equipo está conformado por estudiantes del 4° “B”, quienes apostaron por llevar el concepto de “instantáneo” a un terreno distinto: la alimentación saludable. “Nos dimos cuenta de que muchas personas consumen fideos instantáneos por falta de tiempo, pero eso no debería significar poner en riesgo la salud”, explicó Rocío Huamán, una de las impulsoras de la iniciativa.

La propuesta se centra en la elaboración de fideos instantáneos hechos a base de quinua y kiwicha, granos andinos con alto valor nutricional. “Queríamos revalorizar ingredientes que representan nuestra cultura y que, además, tienen un gran aporte proteico”, señaló Rocío Huamán, al destacar que el proyecto busca unir identidad, nutrición y practicidad. Detrás del producto hay meses de investigación y pruebas técnicas.

Milagros Patilla contó que el equipo recurrió a repositorios universitarios y al apoyo de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional del Centro del Perú. “No fue fácil, hicimos muchas pruebas hasta encontrar la proporción adecuada para que los fideos no se rompan y mantengan buen sabor. El sazonador está elaborado con vegetales y sal potásica, baja en sodio”, afirmó.

Desde el área de marketing, Jorge Recuay destacó que el proyecto ya empieza a generar interés. “Queremos que “VitalFood” sea reconocida como una marca que demuestre que la comida rápida no tiene que ser comida chatarra”, afirmó, convencido de que el emprendimiento puede trascender Huancayo y llegar a otros mercados del país.

El respaldo económico también fue clave. Katherine León contó que el equipo ganó el concurso nacional “Compartamos Impulsa”, lo que les permitió acceder a capital semilla. “Invertimos en investigación, insumos y equipos necesarios para desarrollar el producto con responsabilidad”, explicó. Mateo Veliz indicó que trabajan en formatos similares a los fideos instantáneos tradicionales, pero con un enfoque más saludable. “Queremos que sea práctico, con tiempos de cocción de entre cinco y siete minutos, pero sin químicos dañinos”, detalló. Aunque el producto aún no está a la venta, el equipo ya proyecta su lanzamiento para el próximo año, priorizando la calidad sobre la prisa.