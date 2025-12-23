La región Junín espera superar las 144 mil visitas turísticas durante las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, cifra alcanzada en el mismo periodo del 2024, según estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Estas proyecciones fueron detalladas por Dania Vila Poma, titular del sector turismo en la región.

La funcionaria explicó que la mejora de la conectividad aérea —con la puesta en funcionamiento del Aeropuerto Francisco Carlé— y las festividades tradicionales de las localidades del valle del Mantaro permitirán un aumento considerable de la afluencia turística.

“Esta temporada es clave para posicionar la marca Junín, pues el cierre del 2025 concentra una gran variedad de expresiones culturales. Nos interesa que los visitantes recorran nuestras localidades y vivan las expresiones tradicionales de la región”, señaló la funcionaria.

Para las celebraciones que se extenderán hasta la próxima semana, las autoridades no han previsto ningún tipo de restricción en la Carretera Central, que en temporadas de alta demanda suele limitar el tránsito de vehículos de carga pesada.

“En estas fechas no podemos intervenir, solo se hace en Semana Santa o Fiestas Patrias por la afluencia turística. Este mes el comercio se moviliza masivamente y, por accesibilidad, el MTC no permitiría restringir el tránsito”, puntualizó Vila.

Los visitantes no llegan solo a celebrar la Navidad con sus familias, sino también a participar en festividades costumbristas a nivel regional. Destacan la Fiesta de Adoración al Niño Jesús en Huancayo, Concepción, Jauja y Chupaca; las Fiestas Navideñas de San Pedro de Cajas y la Huayligía en Tarma.

TE PUEDE INTERESAR: Huancayo alista rutas libres por Feria Navideña 2025

La Selva Central también celebra al Niño Jesús en Llaylla (Satipo) y la Fiesta Andamarquina en Coviriali; mientras que en Junín destacan la Fiesta de Campomayores y Comisionados de Ulcumayo. Las celebraciones van desde el 22 de diciembre hasta el 2 de enero.

Según la Dircetur, Junín es la cuarta región con más arribos turísticos y la tercera con más recursos turísticos (390) inventariados .