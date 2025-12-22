Un violento triple choque se registró este lunes 22 de diciembre, cerca del mediodía, en la vía nacional del distrito de Pangoa, provincia de Satipo, dejando a una persona gravemente herida.

El accidente ocurrió a la altura del grass sintético Ricolaz, cuando un tráiler que salía de una ferretería impactó contra un camión cargado de yuca, el cual terminó empotrando a una mototaxi tipo “torito”, dejándola completamente destruida.

Producto del fuerte impacto, el conductor del torito, identificado como Máximo Castillo Cóndor, quedó atrapado entre los fierros retorcidos y tuvo que ser rescatado por transeúntes y personal de emergencia. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Pangoa, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades, mientras el tránsito vehicular quedó restringido por varios minutos. Vecinos expresaron su preocupación por la constante ocurrencia de accidentes en este tramo de la vía nacional.