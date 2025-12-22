Con el fin de evitar el caos vehicular y garantizar el paso de ambulancias y unidades de emergencia, la Municipalidad Provincial de Huancayo puso en marcha un riguroso plan de rutas de emergencia por la Feria Navideña 2025, que se desarrollará del 24 al 31 de diciembre en el centro de la ciudad.

La comuna informó que, pese a la instalación de más de 300 stands en los jirones Cajamarca, Piura y alrededores del parque Inmaculada, varias vías permanecerán libres e intangibles, entre ellas la Calle Real y los jirones Áncash, Mantaro, Ica, Huánuco, Angaraes y Tarapacá.

Asimismo, se dispuso desvíos vehiculares para mantener la fluidez del tránsito, especialmente para los conductores que se desplazan desde Chilca, quienes deberán circular por Tarapacá y la avenida Ferrocarril.

TE PUEDE INTERESAR: Niños gestionan sus propias pequeñas empresas y desarrollan capacidades financieras en Huancayo

Inspectores municipales y efectivos de la Policía de Tránsito reforzarán el control en la zona, y los vehículos que obstruyan las vías serán trasladados de inmediato al depósito municipal. La MPH exhortó a la población a respetar las disposiciones y realizar sus compras en un ambiente ordenado y seguro.