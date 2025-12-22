Niños y adolescentes participaron en una feria organizada por Emprende Kids & Teens, donde entre 40 y 50 menores exhibieron y vendieron productos elaborados por ellos mismos, asumiendo el rol de emprendedores.

Entre los stands destacó el emprendimiento “Jeysitos”, liderado por Jeylen Muñoz, de 11 años, quien elabora kits de yesos para pintar.

“Yo misma hago los yesitos, preparo las pinturas y armo los kits”, contó la menor, quien indicó que su iniciativa nació al observar precios elevados de productos similares.

Asimismo, José Mendoza, de 8 años, presentó su marca de repostería “Mi Dulce Amor”, con queques y pasteles personalizados.

“Mi mamá es pastelera y cuando la veía hacer queques me interesó y así aprendí”, relató. El pequeño emprendedor indicó que parte de sus ingresos los destina al ahorro.

Desarrollan capacidades financieras

La iniciativa buscó fortalecer habilidades sociales, liderazgo y educación financiera desde temprana edad.

“Queremos que el niño sea el protagonista y tenga el contacto directo con el cliente y el producto”, señaló Julia Castro, directora del programa. Castro explicó que el emprendimiento temprano permite a los menores desarrollar confianza y enfrentar retos de manera progresiva.

“El niño está en una etapa en la que aprende súper rápido, no tiene miedo a comunicarse y va desarrollando liderazgo”, afirmó.

Añadió que iniciar este proceso desde pequeños les permite equivocarse y aprender en un entorno seguro.

“Es la mejor etapa para que se empoderen y desarrollen habilidades sin el peso de las responsabilidades de un adulto”, precisó..