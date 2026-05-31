Bolivia vive un mes de crisis social. Hay decenas de cortes de carreteras en unos seis departamentos del país. La situación es más dramática en las zonas de La Paz y El Alto, donde el desabastecimiento se agrava por los bloqueos de gremios como la Central Obrera Boliviana (COB), principal líder de las protestas, y sectores afines al expresidente Evo Morales, que piden la renuncia del mandatario Rodrigo Paz. En este contexto, el escritor y analista político boliviano Juan Lechín ofrece su visión de lo que ocurre en su país.

¿Cuál su opinión de lo que se vive actualmente en Bolivia?

Desde que asumió [la Presidencia] Rodrigo Paz Pereira, esta posibilidad [de protestas] estaba casi cantada. El socialismo del siglo XXI no se va sin durante 20 años haber sembrado militancia, una guerra de baja intensidad. Lo han hecho en Venezuela, lo han hecho en todas partes donde han estado. […] La situación de hoy se podía anticipar. No se debe a razones reivindicativas de un pueblo. Se debe a la utilización o la manipulación de elementos reivindicativos para lograr la movilización con el fin de tumbar a Rodrigo Paz. […] Además, por un lado, se extorsiona en el campo y en los barrios marginales a la gente para que acuda a los bloqueos y por otro lado se le da dinero a ciertos sectores que también han acudido a los bloqueos.

¿Usted no ve nada de legitimidad en estas protestas, considerando que temas como la crisis económica o el alza del precios de los combustibles afectan al poblador común?

Para mí, el poblador común lo que quiere es trabajar y vivir en paz, y sabe que para salir de una crisis hay costos. Ha salido mucha gente pobre y comerciantes pequeños de El Alto en contra de estas manifestaciones, a pesar del costo que se viene con los hidrocarburos, que son un detonante del alza de precios generalizada, pero no se puede vivir en un país donde un Gobierno no tiene plata y además tiene unos hidrocarburos subvencionados.

¿Qué tan débil ve el Gobierno?

Es muy débil. Es un Gobierno que no ha sabido hacer lo necesario para fortalecerse. Paz Pereira pudo haber convocado a los viejos militantes de su padre, [Jaime] Paz Zamora, expresidente de Bolivia, que podían rápidamente haberle construido una red política territorial a nivel nacional. [Por otro lado,] las fortalezas que tiene Paz Pereira no las ha construido él. Primero, hay un pueblo agotado del socialismo. Yo diría que el 80% al 85% del país quiere que [Paz] permanezca. Y segundo, cosa que es muy importante, es el apoyo de EE.UU.

Respecto a la aprobación de Paz, una encuesta de Ipsos-Ciesmori a inicios de mayo dio cuenta de que su popularidad cayó a 52% desde un 65% en noviembre, ¿cree que ha caído más con las protestas?

Con toda seguridad la aprobación de Paz Pereira ha bajado en los últimos meses porque virtualmente no ha hecho nada, fuera de un amago del ajuste [del precio de] la gasolina. [...] Obviamente, no creo que ha hecho muy buen Gobierno, pero cuando viene Evo Morales y articula unas protestas que cuestan 700,000 dólares diarios uno dice que ahí hay plata muy grande como para que se trate de campesinos pobres [protestando]. […] Las encuestas tendrían que diferenciar entre quiénes apoyan a Paz Pereira, quiénes volverían a votar por él y quiénes lo apoyan porque no quieren que se caiga para que vuelva a entrar el socialismo del siglo XXI. […] Además, no se debe confundir el apoyo que tiene Morales de un núcleo armado, entrenado. Los manifestantes no pasan de 10,000 a 15,000 personas, y nosotros en Bolivia somo unos 10 millones.

¿Qué alternativas tiene Paz para acabar las protestas, debería ya usar a las Fuerzas Armadas para controlarlas?

Otra alternativa es que de una manera se agarre a Morales y se le saque del país. Pero no es fácil. Para sacarlo, hay que hacer una operación quirúrgica de alto comando, porque él está en una zona de narcotraficantes muy extensa. Está atrincherado con gente armada.

¿Cómo ve la interconexión de Morales con otros políticos de la región; por ejemplo, el candidato presidencial peruano Roberto Sánchez ha viajado incluso a Bolivia a participar en marchas a su favor?

Ese acercamiento entre Sánchez y Morales es absolutamente peligroso. Es como el contagio de una enfermedad catastrófica. En el momento en que un proyecto [como el del socialismo del siglo XXI] haga raíz en el Perú, vamos a ver a los peruanos caminando hacia Bolivia, hacia Chile, hacia donde puedan tener algo de respiro y de alimento.

Juan Lechín Weise

Analista político

Es hijo del líder sindical Juan Lechín Oquendo, que llegó a ser vicepresidente de Bolivia. Además de analista político, es también escritor y autor de la novela “Catalina de dos mundos”.