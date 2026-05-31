Las celebraciones por la conquista de la segunda Liga de Campeones del París Saint-Germain (PSG) dejaron un saldo de una persona fallecida, 219 heridos y 57 policías lesionados en distintos puntos de Francia, según informaron las autoridades.

El balance fue presentado por el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, durante una conferencia de prensa en la que detalló los principales incidentes ocurridos tras la victoria del club parisino.

Un fallecido y dos heridos graves

La víctima mortal fue un hombre de 24 años que perdió la vida en un accidente de motocicleta registrado en un ramal de salida de la autopista de circunvalación de París, a la altura de la Porte Maillot.

Asimismo, dos personas resultaron gravemente heridas durante los festejos. Entre ellas figura un adolescente de 17 años que permanece en coma tras ser apuñalado durante una riña ocurrida en el distrito XVI de París.

Según la Fiscalía de París, el menor presentaba heridas en un ojo y sangrado abundante por la boca cuando fue atendido por los servicios de emergencia.

La otra persona herida de gravedad resultó afectada luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo y chocara contra una terraza en el distrito X de la capital francesa. Las autoridades precisaron que su vida no corre peligro.

Un coche es incendiado mientras los hinchas del PSG celebran la victoria de su equipo en la final de la Liga de Campeones de la UEFA ante el Arsenal FC, disputada en Budapest. (Foto de LOU BENOIST / AFP).

Más de 200 heridos y decenas de policías lesionados

De acuerdo con el Ministerio del Interior, las festividades dejaron además 219 participantes heridos, de los cuales ocho se encuentran en estado grave.

Entre las fuerzas del orden se reportaron 57 policías lesionados durante las intervenciones realizadas para contener disturbios y actos de violencia.

Nuñez sostuvo que buena parte de los incidentes fueron protagonizados por individuos que, según afirmó, no eran aficionados del PSG.

“Lo que se constata es que vienen individuos que no son aficionados del París Saint-Germain”, declaró el ministro al referirse a los disturbios registrados tanto en París como en otras ciudades del país.

Autoridades refuerzan seguridad en París

El Gobierno francés desplegó un amplio dispositivo de seguridad para las celebraciones oficiales del club campeón.

Unos 6.000 policías fueron movilizados en París para resguardar los actos previstos en la explanada del Campo de Marte, junto a la Torre Eiffel, donde cerca de 100.000 aficionados estaban convocados para celebrar el título europeo.

Las autoridades también destacaron la actuación policial para impedir intentos de invasión en la circunvalación de París y en el estadio Parque de los Príncipes.

Macron recibe a los campeones

Como parte de los festejos oficiales, los jugadores del PSG fueron programados para participar en una celebración multitudinaria junto a los aficionados antes de ser recibidos por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

Posteriormente, estaba prevista una ceremonia especial en el estadio Parque de los Príncipes para homenajear al plantel que conquistó el máximo torneo europeo de clubes.