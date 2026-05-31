El modelo económico peruano necesita consolidarse a futuro para mejorar el bienestar del poblador medio y, sobre todo, el de menores recursos para evitar que sea caldo de cultivo del sector político que plantea políticas económicas trasnochadas que no han tenido resultados, como Venezuela, señaló el economista Juan José Marthans, ex jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). En diálogo con Correo dijo que se necesita aplicar reformas estructurales bien diseñadas y bien ejecutadas, como el del sistema de pensiones y la descentralización.

¿Preocupan las propuestas de corte económico del señor Roberto Sánchez?

Las posibilidades de crecimiento del PIB y de su desempeño económico financiero para el 2026 y para los próximos cinco años van a depender mucho de la posibilidad de reforzar el modelo actual. Un segundo escenario es que si se modifica el modelo, tal como lo ha adelantado el señor Sánchez, las perspectivas para la economía peruana preocupan mucho porque no hay país en el mundo, ni en la región, que haya seguido la orientación política económica que promociona el señor Sánchez y que no haya fracasado. Es el estereotipo seguido por Maduro, Evo Morales, los Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador. Todos han conducido al descalabro económico, a la pérdida de bienestar de su gente y al empobrecimiento de su población.

Propone cambiar la Constitución...

El impacto será muy duro en la economía peruana. No creo que Perú crezca más en ese contexto y, con suerte, crecería 1% en el 2026. Para el quinquenio esperaría un crecimiento menor al 1% en promedio anual. Es decir, Perú retrocedería y dejaría de ser uno de los referentes de la buena macroeconomía de la región. Se retrocedería y, en menos de 12 meses, se perdería el grado de inversión (créditos se encarecerían). Hay que tener en cuenta que al señor Castillo le bastaron solo 18 meses para que nos degraden las tres calificadoras de riesgo y ya no somos BBB+, estamos en BBB. Con la propuesta del señor Sánchez pasaremos a BBB- en los próximos 12 meses.

Propuestas complicadas...

Apenan mucho ese tipo de propuestas. ¿Por qué las propone el señor Sánchez? Él sabe que está proponiendo alternativas de políticas económicas trasnochadas que no tendrán resultados. Su intencionalidad es política, llegar al poder, cambiar la Constitución y perennizarse en el poder, tal cual lo hicieron Chávez, Maduro, y Morales. Su propuesta económica está cargada de falsedad, de demagogia, de engaño a la clase popular y al electorado, no va generar bienestar, va generar pobreza.

Con un crecimiento de 1% de la economía será difícil bajar la pobreza...

No hay la menor duda que la pobreza aumentaría significativamente en el próximo quinquenio. Todas la economías de la región que han propuesto modificar la Constitución con un sesgo político y extremista, han tenido el mismo comportamiento: redujeron el nivel de la actividad económica, registraron inflación, incrementaron endeudamiento y licuaron inversión privada. En todos los casos la pobreza se ha deteriorado.

El modelo peruano...

Nadie niega que el modelo económico peruano necesita ser consolidado porque la buena macroeconomía no se ha traducido en mejorar el bienestar del poblador medio y, sobre todo, de los menores estratos socioeconómico. Hubo mejoras, pero no han sido lo suficientemente holgadas y es lo que genera el caldo de cultivo del sector político extremista del Perú, que plantea propuestas falaces y buscar el poder mediante el voto para perennizarse en el poder.

¿Qué hacer?

Se ha debido completar el modelo económico de Perú para generar el círculo virtuoso entre la buena macroeconomía y el bienestar. Se necesita aplicar reformas estructurales bien diseñadas y bien ejecutadas. Desde los años 90 no se ha aplicado reformas estructurales adecuadamente planteadas. Por ejemplo, el sistema de pensiones ha tenido muchas reformas en los últimos 30 años, pero en ningún caso se incorporó una característica estructural del mercado laboral: la informalidad. Otro ejemplo es la descentralización, tenemos 25 regiones, tenemos 1,800 gobiernos locales, pero ¿se puede pensar que en este contexto se desarrolle con eficiencia otra reforma de descentralización? La lógica lleva a la propuesta de macrorregiones, nunca se hizo.

¿Se necesita mejorar la descentralización?

Sí, porque se complica con el tema de rendición de cuentas. Los señores terminan sus gobiernos, terminan sus alcaldía y no le rinden cuenta a nadie. ¿Cómo se ha canalizado la descentralización en los últimos 30 años? Muy simple, cuando hay problemas políticos, el presidente de turno llama a los GORE (gobernadores regionales) y les amplia el presupuesto vía crédito suplementario, y regresan felices a sus regiones en un contexto de delincuencia, de corrupción, de escasa capacidad de gestión. Entonces, ¿cuál es el resultado final de la descentralización? Cero. Hay ex gobernadores regionales que están en la cárcel, como el de Cajamarca, el de Arequipa, el de Áncash. ¿Dónde está el exgobernador de Junín? Fugado.

¿Con un gobierno de Sánchez habrá “nuevos ricos” en las regiones?

Sin duda, habrá “nuevos ricos”, pero en función de la capacidad de acceso al gobierno, de la capacidad de vínculos con segmentos informales e ilegales, como la minería y tala ilegal, contrabando, narcotráfico, acompañado de un entorno de inseguridad creciente. Será muy malo para el pobre que ahora sufre extorsión y con un gobierno mal planteado, como el que sería el del señor Sánchez, la extorsión se triplicará. Hay necesidad de redefinir las reformas y ejecutarlas correctamente. Nadie ha querido plantearlas. Se tiene que buscar alguna alternativa y el grupo menos malo de propuestas que va a la segunda vuelta electoral podría plantearla y tener mayor posibilidad de éxito. Pero también vamos a tener que ser observadores de esa nueva administración. Por que si vamos tener cinco años más con reformas estructurales falaces, el descontento social se acentuará y se seguirá generando un caldo de cultivo para grupos de políticas extremistas ideologizadas.

¿Retrocedería la inversión privada?

Sin duda, se va licuar totalmente. Con la primera vuelta se empezó a observarse síntomas de este problema. Si en la segunda vuelta se reafirma la posición extremista desaparece la inversión privada o tiende a desaparecer. La agroexportación es una joya en materia de desarrollo y expansión económica, pero el señor Sánchez quiere destrozarla. En el sector minero quiere fortalecer al segmento ilegal y cambiarle las reglas de juego a la gran minería, romper la estabilidad jurídica, satanizar su desempeño. Perú se convertiría en tierra de nadie. Lamento mucho que se juegue de esta manera con las esperanzas y anhelos de gran parte de la población peruana, que es de menores ingresos.

¿Con Sánchez estaremos como Bolivia?

Se tendría una orientación a bolivianizar a la economía peruana, es gravísimo. Se pone en tela de juicio la permanencia de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva, institución que es un pilar básico de la economía peruana ¿A cambio de qué? De poner directores a su medida para utilizar una parte sustancial de las Reservas Internacionales y desarrollar proyectos que encubren corrupción y robo. El problema no es quién va ser el ministro de Economía del señor Sánchez, el problema es cuántos días va durar, es el problema central. De otro lado, tenemos ministros de Economía que utilizan el brazo de la inversión pública para generar demanda y reactivar. Pero no han arreglado la ineficiencia de la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales. Entonces, se ha seguido dilapidando dinero público.

Entonces urgen cambios...

Para hacer eficiente la inversión pública hay que cambiar la capacidad de gobernanza de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. ¿Algún ministro de Economía hizo algo de esto? Nada. Nos han dado respuestas propias de muy corto plazo que no han solucionado la raíz de los problemas económicos del país y que en muchos casos han estado acompañados de cierto éxito en términos de crecimiento porque los precios internacionales de los comodities ayudaron. Hoy día tenemos buenos precios de los minerales, pero no se ha aprovechado bien porque se pone en tela de juicio el modelo y la Constitución.

Compleja situación, sin duda...

Quiero hacer un llamado al segmento poblacional más pobre de mi país, les quiero decir con toda honestidad que los están engañando, los están utilizando. No digo que las alternativas son perfectas, pero para evitar que las alternativas jueguen a las propuestas de reformas estructurales mal hechas, hay que buscar nuevos mecanismos para que se ejecuten y así la buena macroeconomía empiece a alimentar el bienestar de los más pobres. Esto tendrá que redefinirlo la alternativa de la posición extremista y del cambio de modelo económico, y tendrá que anunciarlo porque los ministros de Economía en Perú no han sido lo suficientemente capaces de orientar una política económica asociada a reformas estructurales. Lo que han hecho es jugar a la política económica bomberil: hay déficit fiscal, entonces más impuestos o disminuir el gasto, pero ninguno observa que el problema fiscal tiene un componente en los bajos ingresos tributarios, que está asociado a un problema estructural que es la informalidad y nadie propone una solución para la informalidad.

En los últimos ocho años, el sector Salud dejó de ejecutar inversión por unos S/ 9,000 millones, en Educación fueron unos S/ 18,000 millones, señaló Marthans y se pregunto si ¿esto es justo? Precisó que Perú no tiene problemas de recursos, tiene problemas de capacidad de gestión, de gobernanza, de honestidad para administrar los recursos públicos.

Juan José Marthans

Ex jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)

Ex director del Banco Central de Reserva

Director del Área Académica de Economía del PAD

Economista de la Universidad de Lima

Máster en Banca y Finanzas

Máster en Política Financiera en el Instituto de Economía adscrito a la Universidad de Colorado (EE.UU.).