El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, sostuvo que el país se encuentra en una posición favorable para fortalecer su desarrollo económico gracias al contexto actual del mercado minero. Durante una exposición en el XVI Encuentro Internacional de Minería, destacó que el Perú cuenta con condiciones que podrían permitir una expansión significativa de su producción de cobre en los próximos años.

La intervención se realizó en el panel denominado “Financiando el Motor del Crecimiento del País”, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. En dicho espacio, Velarde abordó el impacto de la actividad minera en la economía nacional y las oportunidades que representan los proyectos aún pendientes de ejecución.





Destaca aporte de la minería al crecimiento económico

El titular del BCR, recordó que algunos de los periodos de mayor crecimiento registrados por el país estuvieron vinculados al desarrollo de grandes inversiones en el sector extractivo. Según explicó, la expansión de la producción minera tuvo efectos en diversos indicadores económicos y sociales.

“El boom que hemos tenido de inversión y crecimiento de producción minera entre 2005 y 2013 propició un crecimiento enorme. Tuvimos un crecimiento de 6.6 %, con reducción de pobreza, aumento de ingresos fiscales y crecimiento en otros sectores”, resaltó.

Potencial para incrementar la producción de cobre

Uno de los temas centrales de su exposición estuvo relacionado con las perspectivas de crecimiento de la industria cuprífera nacional. Velarde indicó que la cartera de inversiones mineras vigente ofrece un amplio margen para elevar la capacidad productiva del país.

De acuerdo con sus estimaciones, el Perú dispone de proyectos que permitirían incrementar considerablemente la extracción de cobre. Además, señaló que el volumen potencial de producción podría modificar la posición del país en el mercado internacional.

“Podríamos tener una potencia adicional de 3,250 mil toneladas rápidamente. Y podríamos realmente, si terminamos todos los proyectos, superar incluso a Chile en cuanto a producción de cobre. Pero para eso, obviamente, tenemos que tener una hoja de ruta para simplificar un montón de detalles”, comentó.

Asimismo, indicó que la inversión asociada a estos proyectos alcanza aproximadamente los 47 mil millones de dólares. A su juicio, la ejecución de esa cartera permitiría ampliar la producción nacional en más de tres millones de toneladas adicionales.

Advierte sobre exceso de trámites

Pese al potencial identificado, Velarde consideró que existen factores que dificultan el avance de nuevas inversiones. Entre ellos mencionó la complejidad de los procedimientos administrativos requeridos para el desarrollo de proyectos mineros y cuestionó la cantidad de entidades públicas involucradas en los procesos de autorización y supervisión.

“Participan 29 entidades públicas, 13 ministerios, nueve organismos técnicos y más de 200 procedimientos. Ha habido un crecimiento explosivo en la cantidad de trámites necesarios”, alertó.

Finalmente, señaló que la simplificación de estos procesos será determinante para aprovechar el contexto favorable que enfrenta el sector minero. Según indicó, la reducción de barreras administrativas permitiría acelerar inversiones que podrían tener un impacto importante en el crecimiento económico del país.