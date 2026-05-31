Aprender del conocimiento ancestral es clave para la producción de papa sostenible, sin sobreproducción y sin plagas, explica Vivian Polar, la directora para América Latina del Centro Internacional de la Patata, con sede en Lima, con motivo del Día Internacional de la Papa, que se celebra cada 30 de mayo.

El tema este año es “Donde crecen las papas, prosperan los medios de vida”, poniendo de relieve su papel en el fortalecimiento de los medios de vida de los agricultores y de los actores de la cadena de valor desde las tierras altas de los Andes hasta África, Europa y Asia.

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la papa contribuye a la seguridad alimentaria, los medios de vida y el empleo de la población de las zonas rurales y urbanas de todo el mundo. Hoy, la producción mundial de papa se estima en casi 400 millones de toneladas, con China e India como principales productores.

Producción de papa podría caer por heladas en la sierra. Foto: Andina.

Saberes antiguos. “La patata inicia su domesticación hace aproximadamente 8000 años en América, que siguió múltiples ciclos creativos realizados por los propios productores de los Andes, hasta identificar variedades que se adaptarán mejor a sus condiciones climáticas”, manifiesta Polar.

Ahora, con la producción intensiva, llegan los riesgos del monocultivo. “Cuando cultivas una sola variedad, puede haber problemas de erosión, de plagas y de contaminación del agua por plaguicidas”, señala la especialista.

Por eso es importante rescatar las estructuras productivas de los antiguos habitantes de los Andes, que producían “muchísima papa de formas diferenciadas, no solo una variedad”, lo que permitía conservar alimento cuando había “eventos adversos, como heladas, granizadas o sequías desmedidas”.

Variedad

En unos 159 países del mundo se cultiva la papa. Existen unas 5000 variedades en todo el planeta. Solo en el Perú, hay más de 3000.

Valor socioeconómico y nutricional de la papa

Beneficios de la papa, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Rentable. A pesar de que la superficie mundial dedicada a la papa disminuyó un 17% entre 2000 y 2020, la producción total aumentó un 11.25 %. Esta mayor eficiencia significa que, con buenas prácticas agronómicas, la papa permite producir más con menos tierra.

Potencial. El almidón de las papas también puede usarse para fabricar productos 100 % biodegradables, sustituyendo al plástico de poliestireno.

Nutrientes. La papa es rica en vitamina C y en potasio, un electrolito que contribuye al buen funcionamiento del corazón, los músculos y el sistema nervioso.

Antioxidante. Su piel contiene fibra dietética, importante para la digestión en humanos. Asimismo, las papas contienen antioxidantes, lo que contribuye a mantener niveles saludables de colesterol.