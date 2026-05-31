Un hecho de violencia causó indignación entre los vecinos de la urbanización Virgen de Chapi, en la provincia de Ica, luego de que un vigilante de avanzada edad fuera agredido por un hombre que llegó al lugar acompañado de una mujer durante la madrugada del sábado.

Fuertes golpes

De acuerdo con testimonios de residentes, el trabajador únicamente cumplía con el protocolo de seguridad al solicitar la identificación correspondiente para autorizar el ingreso del vehículo, situación que desencadenó una discusión.

Las cámaras de seguridad registraron que la pareja arribó a bordo de un automóvil poco después de las 4:00 de la mañana. Tras un intercambio de palabras con el vigilante, el hombre que viajaba como copiloto descendió de la unidad y comenzó a insultar al trabajador, para luego propinarle varios golpes en el rostro.

La agresión fue detenida gracias a la intervención de un motociclista y otros testigos que se encontraban en la zona. El incidente ha generado el rechazo de los vecinos, quienes exigen que se identifique al agresor y se tomen las medidas legales correspondientes.

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