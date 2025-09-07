Una noche de violencia se vivió en pleno centro de Ica cuando un ciudadano venezolano desató el caos en el chifa “Chai”, ubicado en la avenida San Martín. El sujeto, que exigía dinero a los clientes del local, terminó golpeando al vigilante y arrojando piedras contra la fachada, causando daños materiales y pánico entre los comensales.

Disturbio violento

De acuerdo con los testigos, el hombre ingresó al local para obligar a los comensales a darle propinas. Ante su negativa, el personal de seguridad intentó retirarlo, pero el extranjero reaccionó con golpes y empujones. La situación se trasladó a la vía pública, donde el individuo lanzó piedras contra el negocio, rompiendo parte de la infraestructura.

Las cámaras de seguridad captaron los momentos de la agresión. En las imágenes se aprecia cómo el vigilante intenta controlar al sujeto mientras los clientes observan el hecho. Ante la violencia del ataque, la Policía Nacional acudió a la zona y tuvo que efectuar disparos disuasivos al aire. Durante la intervención se detuvo a una mujer, aunque el principal agresor logró huir.

El dueño del chifa interpuso la denuncia correspondiente en la comisaría y pidió garantías para seguir trabajando, mientras vecinos y comerciantes de la zona alertaron que no es la primera vez que este sujeto genera disturbios. Recordaron que hechos similares se repitieron en un centro comercial y una pollería, siempre con la misma violencia.

Los comerciantes exigieron mayor presencia policial y medidas inmediatas contra quienes generan inseguridad.

