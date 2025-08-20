La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvo a Olftan Domingo Rivas Ramos, un ciudadano venezolano de 43 años implicado en el homicidio del periodista Gastón Medina Sotomayor. La captura se produjo en la comuna de Maipú, Santiago, tras intervenirlo por posesión de estupefacientes, específicamente ketamina.

Grave delito

Durante las diligencias iniciales, Rivas Ramos admitió ser buscado por la justicia peruana por el delito de sicariato en relación al asesinato de Medina, ocurrido el 20 de enero de 2025 en Ica. Además, reveló su pertenencia a la agrupación criminal “Los Piratas de Aragua”, facción de la conocida organización venezolana Tren de Aragua, que opera en varios países.

Tenía vigente una orden de detención preliminar emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, además de una Orden de Captura Internacional. La Agregaduría Policial de Perú en Chile informó que están en marcha los trámites para su extradición y expulsión hacia el Perú.

El asesinato de Gastón Medina Sotomayor ocurrió en la puerta de su domicilio ubicado en la urbanización San Isidro, en Ica. La Policía Nacional ha avanzado en las investigaciones gracias al análisis de las cámaras de seguridad cercanas al lugar del ataque, que permitió identificar a varios de los delincuentes implicados.

Entre los detenidos figura Pablo Javier Echevarría Juárez, alias “Barrabás”, presunto autor material del crimen, capturado el 16 de mayo en una vivienda del distrito de Subtanjalla. Actualmente se encuentra en prisión preventiva hasta febrero de 2026. También fue identificado Johan Anderson Parra Tayupo, alias “Parra”, quien cumple prisión preventiva por tráfico ilícito de drogas.

Las pesquisas revelan que el crimen no fue un acto aislado sino una operación criminal planificada por una red transnacional compuesta mayormente por ciudadanos venezolanos ligados al Tren de Aragua y a una facción llamada “Los Hijos de Dios”. Se determinó que al menos cinco personas participaron en el asesinato.

El delito criminal mostró un alto grado de coordinación y logística: se usaron tres vehículos —un automóvil color plomo, una mototaxi y una moto lineal— para vigilancia, traslado del arma homicida y la huida del sicario. Desde temprano, los implicados merodeaban las inmediaciones de la casa de Medina.

Además de “Barrabás”, “Parra” y el recientemente capturado Rivas Ramos, las autoridades identificaron a dos prófugos: Felipe Alejandro Zavaleta Ramírez, alias “Matatán” o “Pelado”, y Luis Antonio Aguilar Azuaje, alias “Cheo”. Ambos, también venezolanos, cuentan con órdenes de captura nacionales e internacionales, y están siendo buscados activamente con apoyo de Interpol.

