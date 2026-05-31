Tras la publicación en el diario oficial El Peruano del Decreto de Urgencia que oficializa los fondos para mitigar la crisis agrícola, el presidente de la Asociación de Productores Agrarios del Medio, Bajo Piura y Sechura, Máximo Valdiviezo, dijo que no está de acuerdo y no descartan volver a acatar un paro.

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El dirigente Máximo Valdiviezo calificó la medida gubernamental como insuficiente y advirtió que el fantasma de un paro vuelve a asomarse en la región. Mientras tanto, en las próximas horas se reunirán los gremios para determinar las medidas a tomar.

Señaló que, pese a que el Ejecutivo oficializó una partida de S/ 120 millones para la compra de arroz, además de S/ 50 millones destinados a la limpieza de canales y drenes a través de las juntas de usuarios, para los productores, este monto está muy lejos de resolver el problema de fondo.

“Nosotros dijimos desde el primer día que 100 millones no eran suficientes, y ahora que lo oficializan en 120 millones, seguimos en desacuerdo. Además, los 50 millones para infraestructura no han sido nuestro reclamo; el reclamo principal es por el sistema y el precio del arroz”, enfatizó Valdiviezo.

Explicó que el reclamo era la necesidad urgente de un subsidio directo para los fertilizantes, cuyo costo se ha disparado con el alza de los combustibles y la implementación de un programa Reactiva Agrario.

Ante esta situación, informó que entre este domingo y el lunes se llevarán a cabo reuniones cruciales donde se analizará a detalle el impacto del decreto, por lo que no se descarta retomar las protestas.