El balón de gas licuado de petróleo (GLP) es una de las principales fuentes de energía utilizadas en los hogares peruanos, especialmente para la preparación diaria de alimentos. Su amplia presencia en las viviendas hace indispensable adoptar medidas de seguridad que permitan prevenir fugas, incendios y otros accidentes.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el consumo anual de GLP en el Perú bordea los 2.3 millones de toneladas. De ese total, aproximadamente el 45% corresponde al uso doméstico, lo que refleja la importancia de este combustible en millones de hogares del país.

Señales de alerta que no deben ignorarse

Karen Zapana, gerente de Seguridad y Medio Ambiente de Limagas, señala que existen diversas señales que pueden advertir problemas en la instalación de gas y que requieren atención inmediata.

Olor a gas persistente

Incluso si es leve, un olor constante a gas puede indicar una fuga.

Ante esta situación, se recomienda cerrar la válvula del balón, ventilar el ambiente de inmediato y evitar encender luces, fósforos o cualquier artefacto eléctrico.

Llama amarilla o anaranjada

La combustión adecuada del gas produce una llama de color azul.

Si la llama es amarilla o anaranjada, podría tratarse de una combustión deficiente o de suciedad acumulada en los quemadores de la cocina.

Ruidos o burbujeo en las conexiones

Los sonidos inusuales en las conexiones pueden ser una señal de fuga o de una instalación deficiente.

Para comprobarlo, se recomienda aplicar agua jabonosa en las uniones y observar si aparecen burbujas.

Mangueras deterioradas

Las mangueras secas, agrietadas o vencidas representan un riesgo importante y deben reemplazarse inmediatamente.

El desgaste de estos accesorios puede provocar fugas de gas y comprometer la seguridad del hogar.

Recomendaciones para una instalación segura

La prevención comienza desde la correcta instalación del balón de GLP.

Los especialistas recomiendan ubicarlo en una superficie firme, en un ambiente ventilado y alejado de fuentes de calor o materiales inflamables.

Asimismo, es importante verificar periódicamente que el regulador sea el adecuado, que las conexiones estén bien ajustadas y que la manguera se encuentre en buenas condiciones.

Cómo detectar una fuga de manera segura

Nunca se deben utilizar fósforos, encendedores o llamas para verificar si existe una fuga de gas.

El método recomendado consiste en aplicar agua jabonosa sobre las conexiones. Si aparecen burbujas, podría existir una fuga que requiere atención inmediata.

La prevención puede salvar vidas

La revisión periódica de las instalaciones, el reemplazo oportuno de accesorios deteriorados y la rápida reacción ante cualquier señal de alerta son medidas fundamentales para reducir riesgos.

Especialistas recuerdan que pequeñas acciones preventivas pueden marcar una gran diferencia en la seguridad de las familias que utilizan gas doméstico en sus hogares.