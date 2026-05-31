El rock peruano continúa encontrando espacios para mantenerse vigente y conectar con nuevas generaciones. Así lo sostuvieron Marcello Motta, vocalista de Amén, y Salim Vera, líder de LBD, durante su paso por Huancayo, donde destacaron la fidelidad del público, los nuevos proyectos musicales y los retos que enfrenta la escena nacional.

Para Motta, Huancayo sigue siendo una de las plazas más importantes para el rock. El cantante recordó que la ciudad ha acompañado a la banda a lo largo de su trayectoria y resaltó la respuesta que reciben en cada presentación. “Huancayo es un pueblo muy rockero, con mucha onda y mucho cariño para el trabajo que nosotros hemos hecho. Siempre que venimos nos sentimos muy a gusto, muy en casa, y nos vamos muy contentos cada vez que regresamos”, afirmó.

El vocalista de Amén consideró que el paso del tiempo no ha debilitado el vínculo entre el público y la música rock. Por el contrario, aseguró que las canciones siguen generando emociones similares a las de años atrás. “La magia de la música es algo que no se pierde. Cada uno puede disfrutar al voltaje ideal cada vez que quiera”, sostuvo.

Macello señaló además que las letras y mensajes continúan siendo una herramienta para reflexionar sobre la realidad y transmitir valores. “La música es una herramienta para poder llevar un buen mensaje y creo que Amén tiene bastante que hablar con eso”, expresó.

Consultado sobre la situación política del país, Motta optó por una reflexión más amplia sobre el papel de la ciudadanía. “La política está llena de cortinas y cuando están las cortinas definitivamente no puedes ver a través de la ventana. Yo creo que son gente que elegimos para administrar el país, pero el país somos nosotros, eso no lo olviden”, manifestó.

Por su parte, Salim habló sobre el proceso de consolidación de LBD, la nueva etapa de la agrupación tras dejar atrás el nombre de Libido. El cantante reconoció que el cambio ha requerido esfuerzo y paciencia por parte de los seguidores. “Ha significado un esfuerzo por posicionarse con el nuevo nombre a nivel nacional. Hay un poquito de resistencia, pero la validamos completamente. Lo que sí pedimos es un poco de paciencia somos un grupo con un nombre nuevo, pero seguimos siendo la misma banda”, indicó.

Pese al cambio de identidad, Vera aseguró que el repertorio que marcó a varias generaciones continuará presente en los conciertos. Temas como “Frágil”, “Libido”, “Mabel”, “Lonely”, “Nicotina”, “Ojos de Ángel” y gran parte del álbum “Hembra” seguirán formando parte de las presentaciones de la banda.

Respecto a la actualidad del rock, el músico rechazó la idea de que el género haya desaparecido y sostuvo que existe una escena activa que muchas veces no encuentra espacio en los medios tradicionales. “El rock y el pop no han dejado de moverse. Hay bastantes vertientes y novedades, solo que hay que saber buscar. Si buscas en la televisión o en la radio convencional no vas a encontrar todas esas propuestas; tienes que buscar en los canales correctos, que son las plataformas digitales”, afirmó.

Salim adelantó que LBD trabaja en nuevas producciones que verán la luz en los próximos meses. “Siempre hablamos de la introspección, del amor, de la poesía que produce una ruptura, pero de manera coherente y profunda. Seguimos apostando por la balada y el rock”, concluyó.