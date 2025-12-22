Dos accidentes de tránsito registrados en los distritos de Mazamari y Pangoa dejaron como saldo dos personas fallecidas en menos de 24 horas, generando alarma entre la población.

El primer hecho ocurrió la tarde del domingo 21 de diciembre en Mazamari, cuando una motocicleta chocó violentamente contra una camioneta Toyota Hilux de placa W5X-892. A consecuencia del impacto, perdió la vida el conductor de la camioneta, Luis Sandoval Piahuanti (55). El accidente fue captado por una cámara particular y el cuerpo fue trasladado a la morgue de Satipo por efectivos de la Policía Nacional del Perú.

El segundo accidente se registró la madrugada de este lunes 22 en Pangoa, alrededor de las 3:30 a. m., cuando una motocicleta impactó contra un volquete que se encontraba estacionado en la avenida Sonomoro. El motociclista, identificado como Samir Sirena Quiroz, falleció en el acto. La Policía inició las investigaciones para determinar responsabilidades.