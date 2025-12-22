Estudiantes del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Junín, con asesoramiento técnico de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), desarrollaron fideos a base de quinua y kiwicha como alternativa saludable frente al consumo de fideos instantáneos.

El proyecto, ganador del concurso nacional “Compartamos Impulsa 2025”, busca combatir la anemia y la desnutrición. “Ante esta situación, buscamos una solución que combine revalorización cultural y salud. Así nace nuestra idea de crear fideos instantáneos con productos originarios”, explicó Rocío Huamán, integrante del equipo.

El producto fue elaborado en el Laboratorio de Ingeniería de Alimentos de la UNCP tras seis pruebas y con insumos locales como harina de quinua y kiwicha, trigo, huevo y condimentos naturales.

“Se trata de un alimento que satisface el gusto por lo delicioso y, al mismo tiempo, promueve una alimentación saludable”, señaló Jorge Recuay, estudiante del COAR Junín.

“Como universidad tenemos el compromiso de poner nuestros laboratorios y conocimientos al servicio de la sociedad”, dijo el decano Edgar Acosta.