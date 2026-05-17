En un hecho sin precedentes para la salud especializada en la región Cusco, médicos del Servicio de Neurocirugía del Hospital de EsSalud Cusco realizaron con éxito la primera cirugía de corrección de columna vertebral a un adolescente cusqueño, marcando un hito en la capacidad resolutiva del sistema de salud en el sur del país.

Alex, un joven estudiante de Psicología, nació sin complicaciones aparentes. Sin embargo, con el paso de los años, una condición progresiva comenzó a afectar su desarrollo y calidad de vida. Se trataba de una cifosis, una deformidad de la columna que genera una curvatura anormal en la parte superior de la espalda, comúnmente conocida como joroba. Su madre, la señora Silvia, recuerda con preocupación cómo, desde los nueve años, la alteración se hizo cada vez más evidente, llevándolos a recorrer diversos centros médicos en busca de una solución.

Tras años de incertidumbre, Alex llegó a manos de los especialistas del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de EsSalud Cusco, quienes, luego de exhaustivas evaluaciones, decidieron programar una compleja intervención quirúrgica que hoy le devuelve la esperanza y una nueva perspectiva de vida.

El médico José Merma, jefe del Servicio de Neurocirugía, explicó: “Hoy contamos con equipamiento de última generación que nos permite realizar este tipo de cirugías en Cusco, evitando que nuestros pacientes tengan que ser referidos a Lima, lo que implica altos costos y separación familiar. A ello se suma la constante capacitación de nuestro equipo médico, que garantiza resultados exitosos como el de Alex”, precisó.

Durante la intervención, los especialistas colocaron varillas de corrección y prótesis computarizadas de última generación, logrando estabilizar la columna vertebral del paciente. Por su parte, el neurocirujano Iván Flores destacó el uso de tecnología avanzada como factor clave en el éxito de la operación. “La tecnología 3D nos permitió simular a escala la columna del paciente y planificar una cirugía precisa. Incluso diseñamos guías prequirúrgicas para la colocación exacta de los pernos, evitando dañar la médula espinal y reduciendo significativamente los riesgos”, detalló.

El gerente de la Red Asistencial Cusco, Michael Choque junto a Julio Espinoza, director del Nosocomio Cusqueño, resaltó el compromiso del personal de salud: “Este logro refleja el alto nivel profesional de nuestros especialistas y el firme compromiso de EsSalud con la población cusqueña. Seguiremos fortaleciendo nuestros servicios con tecnología de punta para brindar atención oportuna, segura y de calidad. Hoy Alex es un símbolo de esperanza para muchas familias que confían en nosotros”.

Luego de una intervención de más de nueve horas y luego de haber superado una recuperación favorable de la Unidad de Cuidados Intensivos, Alex vuelve a sonrreir junto a su adorada madre, mirando el futuro con renovado optimismo y confianza.

“Estoy profundamente agradecido con los médicos, las enfermeras, personal técnico de limpieza y con todos los que trabajan en EsSalud Cusco. Esta operación ha cambiado mi vida, incluso he notado un aumento significativo en mi estatura”, expresó emocionado.