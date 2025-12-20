Un trágico accidente de tránsito se registró la mañana del sábado en la vía nacional Ticrapo–Mollepampa, en la región Huancavelica, luego de que una camioneta se despistara y cayera a un abismo de aproximadamente 200 metros, dejando siete personas fallecidas y ocho gravemente heridas.

El hecho ocurrió en el anexo de Chauga, jurisdicción del distrito de Ticrapo. De acuerdo con información de las autoridades locales, las víctimas murieron de manera instantánea debido a la violencia del impacto.

Los heridos fueron rescatados con apoyo de personal de salud y pobladores de la zona, siendo evacuados al Hospital Departamental de Pisco para recibir atención especializada. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Huancavelica informó que continúa el monitoreo del caso mientras se investigan las causas del fatal accidente.