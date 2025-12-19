Padres del colegio Virgen de la Merced, en El Tambo, denunciaron que un hombre intentó persuadir a varias escolares para llevárselas generando alarma en la comunidad educativa.

Según la denuncia, un sujeto se acercó a varias niñas para persuadirlas y llevárselas. Una de las escolares alertó a su padre, lo que permitió que otras estudiantes revelaran situaciones similares.

El individuo fue intervenido y trasladado a la comisaría de El Tambo, donde fue identificado como Jhoseph Rojas Martínez (26). De acuerdo con la Policía, presentaba aliento alcohólico y no pudo justificar su presencia en el colegio. Durante el registro personal se le halló un celular con reporte de robo.

El intervenido aseguró haber ingresado para vender dulces; sin embargo, no portaba ningún producto. Por estos hechos, fue puesto a disposición de la Policía Nacional.

Los padres de familia realizaron una protesta para exigir mayor seguridad y sanciones más severas, especialmente ante los recientes casos que han puesto en alerta a colegios de Huancayo.