Una pesadilla vivió una menor de 12 años que a la salida de su colegio abordó una combi que la llevaría hasta su casa en el distrito de Sapallanga, pero fue raptada y ultrajada por el conductor.

La agraviada despertó en un desolado, su agresor tras ultrajarla se dio a la fuga.

Sollozando la menor contó del vejamen a su madre que corrió hasta la comisaría para denunciar el abuso y pedir la captura del atacante que anda suelto y podría agredir a otras menores. El hecho ocurrió a las 18:15 de la tarde del miércoles cuando la pequeña salió de una colegio ubicado en la Av. Jacinto Ibarra.

Allí habría abordado una combi, pero al llegar hasta el Óvalo de Azapampa, solo quedó la estudiante en la unidad y eso fue aprovechado por el cobrador y el chofer.

ATENTOS

Según la denuncia, la menor, sollozando, le contó que cuando se disponía a bajar de la combi el cobrador le puso un trapo en la boca y ella perdió el conocimiento.

Al despertar estaba en un lugar solitario en La Punta, siendo ultrajada por el conductor que escapó con rumbo desconocido.

Los familiares de la agraviada piden a las autoridades que capturen al depravado que trabaja en transporte.

La menor ha pasado los exámenes respectivos y los policías de la comisaría de Chilca buscan al agresor.

OTRO CASO

De otro lado, policías de Chilca, en un operativo, detuvieron a Anthony Cerrón (30), acusado de presunto acoso sexual, en agravio de una menor de 13 años. La alumna fue interceptada en la calle Real, por el detenido que le tomó fotos y realizó tocamientos. Fueron los transeúntes que asistieron a la menor.