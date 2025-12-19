Más de 50 kilos de carne en estado de descomposición fueron decomisados durante un operativo sorpresa en el Mercado Modelo de Huancayo, luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre la venta de productos no aptos para el consumo.

La intervención fue realizada por la Unidad de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo, que inspeccionó puestos de venta de carne de res y cerdo, encontrando vísceras, hígados, bofe, colas y quijadas con mal olor, coloración oscura y signos evidentes de descomposición. Todo el producto fue retirado de inmediato.

FOTO: Adrián Zorrilla

Además del decomiso, los fiscalizadores retiraron troncos insalubres usados para el corte de carnes y aplicaron multas que van del 15 % al 20 % de la UIT a los comerciantes infractores.

Según las autoridades, los productos eran conservados incluso dentro de refrigeradoras, pese a no cumplir con las condiciones mínimas de salubridad. Los inspectores utilizaron equipos técnicos para verificar el estado real de la carne.

La municipalidad advirtió que los operativos continuarán y no se descarta sanciones más drásticas, especialmente en estas fechas de alta demanda por Navidad y Año Nuevo, para evitar riesgos en la salud de la población.