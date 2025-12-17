El uso de musgo en los nacimientos navideños vuelve a encender las alertas ambientales. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) advirtió que la demanda de fin de año está detrás de la extracción ilegal de este recurso, vital para el equilibrio de los ecosistemas.
MIRA ESTO: Huancayo: A golpes mataron a padre de dos hijas y le robaron dinero
Solo en 2025 se decomisaron más de 19 toneladas de musgo sin autorización, una cifra que supera levemente a la del año pasado y confirma que el comercio clandestino persiste. Junín y Huánuco concentran la mayor cantidad de incautaciones, detectadas en carreteras, mercados y comercios.
Especialistas recuerdan que el musgo cumple funciones esenciales: retiene y filtra el agua, protege el suelo de la erosión y sirve de refugio para diversas especies. Su extracción indiscriminada debilita los bosques y afecta la biodiversidad.
TE PUEDE INTERESAR: En inspección a Jr. Cajamarca detectan uso de cable mellizo y conexiones peligrosas
Ante este escenario, Serfor exhortó a la población a no usar musgo natural en decoraciones y reemplazarlo por materiales como aserrín, papel, arena o piedras. Además, recordó que la ley sanciona con fuertes multas a quienes comercialicen o transporten musgo sin autorización.