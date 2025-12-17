El uso de musgo en los nacimientos navideños vuelve a encender las alertas ambientales. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) advirtió que la demanda de fin de año está detrás de la extracción ilegal de este recurso, vital para el equilibrio de los ecosistemas.

Solo en 2025 se decomisaron más de 19 toneladas de musgo sin autorización, una cifra que supera levemente a la del año pasado y confirma que el comercio clandestino persiste. Junín y Huánuco concentran la mayor cantidad de incautaciones, detectadas en carreteras, mercados y comercios.

Especialistas recuerdan que el musgo cumple funciones esenciales: retiene y filtra el agua, protege el suelo de la erosión y sirve de refugio para diversas especies. Su extracción indiscriminada debilita los bosques y afecta la biodiversidad.

Ante este escenario, Serfor exhortó a la población a no usar musgo natural en decoraciones y reemplazarlo por materiales como aserrín, papel, arena o piedras. Además, recordó que la ley sanciona con fuertes multas a quienes comercialicen o transporten musgo sin autorización.