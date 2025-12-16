MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/junin-alertan-riesgos-electricos-en-fiestas-de-fin-de-ano-por-conexiones-y-pirotecnicos-noticia/

El uso de cable mellizo, malas conexiones eléctricas, conductores sin intubación, ausencia de interruptores diferenciales y termo magnéticos, así como la invasión de la vía pública con cables instalados de forma inadecuada, detectó ayer Electrocentro en una inspección a comercios formales del jirón Cajamarca.

Asimismo, se encontró que diversos comercios han sacado sus voladizos y hasta mercadería inflamable que está muy cerca los postes y cables de energía eléctrica, según alertó Manuel Igreda, jefe de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de Electrocentro. El funcionario invocó a los comerciantes a realizar las correcciones, porque sino están en peligro de la ocurrencia de un corto circuito.

Durante la inspección se verificó que lugares serían los puntos que suministrarán la energía eléctrica para los comerciantes de la feria navideña.

Además, dijo que van a brindar charlas de sensibilización y capacitación técnica a los feriantes, a fin de orientar sobre el uso adecuado de las instalaciones eléctricas y los sistemas de protección, recordando que en época de lluvias se incrementa el riesgo de electrocuciones e incendios.

El gerente de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad de Huancayo, informó que se está exhortando a los propietarios de los inmuebles a corregir las deficiencias en sus instalaciones, así como la identificación de los puntos seguros para el suministro de energía eléctrica en la feria navideña, que comprenderá cuatro cuadras del Jr. Cajamarca entre Ferrocarril y la calle Real, además del tramo del jirón Piura desde Áncash hasta Real y se desarrollará del 24 al 31 de diciembre.

El gerente de Tránsito y Transporte, Jorge Avila, manifestó que el jirón Tarapacá será la vía alterna ante el cierre del jirón Tarapacá.

Los comerciantes del mercado de flores del jirón Cajamarca, demandaron al gerente de Promoción Económica, Edwin Pérez que se garantice los accesos de ingreso y salida de los personas que ingresan a comprar los arreglos florales. Además han pedido la presencia de la policía que garantice el acceso y salida al jirón Cajamarca, mencionó el dirigente Rogelio Cotera.