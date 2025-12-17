El congresista David Jiménez sostuvo una reunión de coordinación con el Comité Multisectorial de Mantenimiento del Puente Kimiri y representantes de PROVÍAS Descentralizado, en la que se confirmó el financiamiento para la ejecución del proyecto de mejoramiento de este viaducto.

La obra es clave para la conectividad del distrito y la provincia de Chanchamayo. Doce millones de soles es el presupuesto para el puente en el 2026.

En la reunión participaron el presidente del Comité Multisectorial, Edgardo Pérez Clemente, así como el gerente de Monitoreo y Seguimiento de PROVÍAS, Alberto Blas, junto a su equipo técnico.

El objetivo de dicha reunión fue analizar la problemática actual del puente y la urgente necesidad de mejorar la transitabilidad en la zona, debido a los riesgos que representa para la población y el tránsito vehicular.