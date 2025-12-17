La alerta epidemiológica por la influenza A (H3N2) provocó un incremento en la demanda de vacunación en Junín, donde las dosis disponibles son limitadas y se prioriza a poblaciones vulnerables. (Foto: Andina)
La alerta epidemiológica por la influenza A (H3N2) provocó un incremento en la demanda de vacunación en Junín, donde las dosis disponibles son limitadas y se prioriza a poblaciones vulnerables. (Foto: Andina)

Prioridad para adultos mayores y personas con comorbilidades

“Por la alerta epidemiológica de la gripe A H3N2 se incrementaron las personas que acuden en busca de la vacuna contra la influenza. El último fin de semana acudieron 400 personas, pero solo estamos priorizando a adultos mayores y personas con comorbilidades”, explicó el funcionario.

Nuevas vacunas llegarán recién en 2026

Vigilancia de síntomas respiratorios en centros de salud

  • Fiebre alta
  • Dolor de garganta
  • Dolores musculares
  • Dificultad respiratoria

Refuerzan medidas preventivas en la población

Entre las principales recomendaciones figuran:

  • Lavado de manos por al menos 20 segundos
  • Uso de mascarilla ante síntomas respiratorios
  • Alimentación saludable para fortalecer el sistema inmunológico

Datos clave

  • 400 personas vacunadas tras la alerta epidemiológica
  • Vacunas disponibles solo en hospital Carrión y Red de Salud de Chupaca
  • Prioridad: adultos mayores y personas con comorbilidades
  • Nuevas vacunas llegarán en abril–mayo de 2026
  • 100 % de niños menores de 5 años vacunados en Junín

TAGS RELACIONADOS