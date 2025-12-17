Prioridad para adultos mayores y personas con comorbilidades
“Por la alerta epidemiológica de la gripe A H3N2 se incrementaron las personas que acuden en busca de la vacuna contra la influenza. El último fin de semana acudieron 400 personas, pero solo estamos priorizando a adultos mayores y personas con comorbilidades”, explicó el funcionario.
Nuevas vacunas llegarán recién en 2026
Vigilancia de síntomas respiratorios en centros de salud
- Fiebre alta
- Dolor de garganta
- Dolores musculares
- Dificultad respiratoria
Refuerzan medidas preventivas en la población
Entre las principales recomendaciones figuran:
- Lavado de manos por al menos 20 segundos
- Uso de mascarilla ante síntomas respiratorios
- Alimentación saludable para fortalecer el sistema inmunológico
Datos clave
- 400 personas vacunadas tras la alerta epidemiológica
- Vacunas disponibles solo en hospital Carrión y Red de Salud de Chupaca
- Prioridad: adultos mayores y personas con comorbilidades
- Nuevas vacunas llegarán en abril–mayo de 2026
- 100 % de niños menores de 5 años vacunados en Junín