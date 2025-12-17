Prioridad para adultos mayores y personas con comorbilidades

“Por la alerta epidemiológica de la gripe A H3N2 se incrementaron las personas que acuden en busca de la vacuna contra la influenza. El último fin de semana acudieron 400 personas, pero solo estamos priorizando a adultos mayores y personas con comorbilidades”, explicó el funcionario.

Nuevas vacunas llegarán recién en 2026

Vigilancia de síntomas respiratorios en centros de salud

Fiebre alta

Dolor de garganta

Dolores musculares

Dificultad respiratoria

Refuerzan medidas preventivas en la población

Entre las principales recomendaciones figuran:

Lavado de manos por al menos 20 segundos

Uso de mascarilla ante síntomas respiratorios

Alimentación saludable para fortalecer el sistema inmunológico

