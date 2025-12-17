Un trágico accidente se registró en el distrito de Huancán, provincia de Huancayo, donde un obrero falleció al quedar atrapado dentro de un pozo artesanal de agua de más de 10 metros de profundidad.

La víctima fue identificada como Ángel Taype Quispe (35), natural de Huancavelica, quien realizaba trabajos de revestimiento en el interior del pozo, ubicado en la intersección de las avenidas 31 de Octubre y Los Incas. Según las primeras indagaciones, el trabajador habría perdido el conocimiento por la falta de oxígeno.

Equipos de emergencia de la Policía Nacional, SAMU, Bomberos y Serenazgo acudieron al lugar para realizar las labores de rescate; sin embargo, al retirar el cuerpo, este ya no presentaba signos vitales.