César Armando Llanco Reymundo, de 46 años, fue intervenido por las autoridades tras ser acusado de realizar conductas inapropiadas contra escolares a la salida del colegio Rosa de América, ubicado en el distrito de El Tambo.

El hecho ocurrió la tarde del lunes en el anexo de Incho, en la cuadra 9 de la prolongación Trujillo, luego de que padres de familia alertaran sobre la presencia del sujeto, quien presuntamente seguía a las estudiantes. Indicaron además que desde el último viernes lo habían visto merodeando la zona. Las presuntas afectadas serían seis menores de entre 13 y 14 años.

El caso es investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público por el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de actos contra el pudor en agravio de menores de edad. Hasta la comisaría del sector llegaron decenas de padres de familia para expresar su preocupación y exigir celeridad en las investigaciones.