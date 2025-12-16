Un obrero de construcción fue hallado muerto el domingo en el sector de Huari, distrito de Huancán. El cuerpo presentaba una herida de aproximadamente seis centímetros en la cabeza, lesión que habría causado su muerte. Inicialmente fue registrado como NN, pero la tarde del lunes su familia logró identificarlo.

La víctima fue identificada como Bernardino Ñahui Quispe, quien el último sábado celebró la culminación de una obra y nunca regresó a su vivienda. Según su hermano Alexander, lo dejó cerca de las 3:30 a. m. en la intersección de Mariátegui y Circunvalación, portando alrededor de cuatro mil soles en efectivo, dinero que había cobrado por su trabajo, y con la expectativa de recibir tres mil soles más.

Al no tener noticias de su paradero, sus familiares intentaron ubicar a sus compañeros de obra, sin éxito. Fue recién el lunes por la tarde que Alexander reconoció a su hermano al ver la noticia del hallazgo. “Yo le puse esa casaca cuando me despedí de él”, declaró.

La Policía informó que el cuerpo no tenía sus pertenencias, por lo que la familia maneja dos hipótesis: que el crimen habría sido cometido por personas con las que compartió la celebración o por un falso taxista que lo asaltó. Los deudos exigen que el caso se esclarezca y justicia para Bernardino, quien deja a dos hijas en la orfandad.