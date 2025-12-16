Durante las celebraciones de fin de año, Electrocentro exhortó a la población a hacer un uso seguro y eficiente de las luces decorativas y electrodomésticos, a fin de prevenir accidentes y evitar el incremento innecesario del consumo eléctrico, tanto en viviendas, comercios y espacios públicos.

El jefe de Atención al Cliente de la empresa, Rodolfo Mondargo, recordó que: “en estas fechas es fundamental adoptar medidas de seguridad eléctrica para proteger a las familias y garantizar un uso adecuado de la energía”.

Entre las principales recomendaciones, el especialista resaltó la importancia de adquirir luces certificadas y con tecnología LED. “Los productos de procedencia informal pueden recalentarse y generar cortocircuitos; por eso es mejor comprar luces con garantía y de bajo consumo”, indicó. Añadió que el uso de luces debe priorizarse entre las 7:00 p.m. y las 10:00 p.m., y que estas deben apagarse al salir de casa o al momento de descansar, a fin de promover la eficiencia energética.

Mondargo advirtió también sobre los riesgos de sobrecargar los tomacorrientes durante las fiestas. “Conectar varios equipos en un solo enchufe puede ocasionar cortocircuitos e incluso incendios”, señaló, precisando que las instalaciones eléctricas deben encontrarse en buen estado, sin cables pelados, empalmes improvisados ni conexiones expuestas que puedan provocar accidentes domésticos.

Electrocentro alertó sobre el uso de pirotécnicos cerca de instalaciones eléctricas. “Un pirotécnico que entra en contacto con redes de media o baja tensión puede generar interrupciones del servicio y graves riesgos eléctricos”, explicó el funcionario. Ante cualquier emergencia la ciudadanía puede llamar al 0801-71002 o al WhatsApp 992 060 020, disponibles las 24 horas.