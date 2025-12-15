Las mujeres cumplen un rol protagónico en las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y hoy representan cerca del 70 % de sus integrantes. Así lo destacó Rocío Samaniego, coordinadora nacional de estas organizaciones, al señalar que son principalmente madres de familia las que asumen la responsabilidad de velar por la tranquilidad de sus barrios.

“Son vecinas que cuidan la seguridad de sus hijos y de todo un distrito”, afirmó, resaltando que su participación ha sido clave para fortalecer la prevención del delito desde la organización comunitaria. “Una mujer es fuerte por naturaleza; usamos la inteligencia, las capacitaciones constantes que nos da la Policía y siempre trabajamos unidos”, sostuvo Samaniego.

Desde la alerta sobre personas sospechosas hasta la detección de casos de violencia familiar, las vecinas cumplen una labor preventiva que permite actuar a tiempo y reforzar el trabajo policial en los barrios.

Actualmente existen más de 700 Juntas Vecinales conformadas en la región y el número continúa en aumento, con nuevas organizaciones que se juramentan esta semana.

Samaniego destacó además que los integrantes de las juntas acceden a beneficios como becas educativas para sus hijos y puntajes adicionales para postular a la Policía. La coordinadora reconoció que aún persisten carencias de recursos en algunos distritos, como chalecos, sirenas o linternas, pero enfatizó el compromiso de las integrantes. “No pedimos nada gratis, trabajamos bastante y solo pedimos que nuestro trabajo sea valorado y respetado”, concluyó.