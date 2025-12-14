El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Centro enfrenta una alta demanda diaria de unidades de sangre debido al incremento de pacientes oncológicos, especialmente aquellos diagnosticados con leucemia y pacientes que reciben quimioterapia.

Así lo informó la doctora Elizabeth Peña, jefa del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre del IREN Centro, quien advirtió que el hospital necesita contar con más de 100 unidades de sangre disponibles cada día para atender adecuadamente a sus pacientes.

“Nosotros manejamos un stock, deberíamos tener más de 100 unidades en el Banco de Sangre diariamente porque en realidad nuestra demanda es alta”, señaló la especialista, precisando que el requerimiento responde principalmente a pacientes en emergencia, intervenciones quirúrgicas y tratamientos oncológicos complejos.

Los pacientes con leucemia y enfermedades hematológicas son quienes más requieren transfusiones. “En el caso de los pacientes hematológicos son bastantes unidades, por lo menos 20 unidades o más, y plaquetas son muchísimas más”, precisó la jefa del Banco de Sangre. Además, explicó que los pacientes posquimioterapia llegan frecuentemente a emergencia debido a que los tratamientos afectan la médula ósea, encargada de producir los componentes de la sangre.

“Muchos quimioterápicos son bastante fuertes y aplacian la médula ósea, por eso los pacientes requieren paquetes globulares, plaquetas y plasma”, sostuvo la especialista. En algunos casos, un paciente posquimioterapia puede necesitar entre cuatro y cinco unidades de sangre, además de transfusiones de plaquetas mediante aféresis, un procedimiento más especializado.

El hospital realiza campañas de donación de sangre de dos a tres veces al mes en distintos puntos de la ciudad para cubrir esta necesidad. Según explicó la doctora Peña, en cada campaña se logra recolectar entre 50 y 60 unidades de sangre, dependiendo de la participación ciudadana. Estas campañas se desarrollan en parques, universidades e instituciones públicas. “Estamos en diferentes instituciones mensualmente, a veces en parques o universidades, buscando sensibilizar a la población”, indicó.

La doctora Peña también remarcó que los pacientes oncológicos constituyen una población especialmente vulnerable, por lo que el proceso de evaluación del donante es más riguroso. “Como los pacientes oncológicos son una población especial, las unidades que llegamos a obtener para ellos tienen que ser bastante especiales, por eso somos muy cuidadosos con la evaluación del donante”, afirmó.

Finalmente, la especialista hizo un llamado a la población a sumarse a las campañas de donación voluntaria de sangre y plaquetas, señalando que la participación sigue siendo baja a nivel nacional.