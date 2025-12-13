Más de 20 kilos de carne fueron decomisados y varios comercios podrían ser clausurados tras un operativo de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), que detectó graves condiciones de insalubridad en carnicerías ubicadas en los alrededores del mercado Mayorista, a pocos días de las celebraciones por Navidad y fin de año.

La intervención, realizada por la Unidad de Bromatología de la Gerencia de Servicios Públicos, permitió hallar productos vencidos, suciedad generalizada y presencia de animales en la carnicería “Virgen de Cocharcas”, situada en el jirón Huancas. En otro establecimiento, “Productos Cárnicos Congelados Jesús”, se evidenció la presencia de cucarachas incluso dentro de los congeladores, lo que representa un alto riesgo sanitario.

Ante estas irregularidades, la comuna impuso multas, retiró productos no aptos para el consumo y evalúa la clausura de los locales intervenidos. El jefe de Bromatología, Jesús Vila Retamozo, señaló que se intensificarán los operativos para garantizar la inocuidad de los alimentos y proteger la salud de la población durante la temporada de mayor consumo.