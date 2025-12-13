El Gobierno Regional Junín (GRJ) entregó un nuevo lote de 83 camionetas y 100 motocicletas destinadas a fortalecer las labores de patrullaje en toda la región, ampliando el parque vehicular de la Policía Nacional. Con esta adquisición, ya suman 225 unidades (108 camionetas y 117 motos) compradas desde el 2023 como parte de las acciones del CORESEC para reducir la delincuencia y reforzar la capacidad de respuesta policial. “Está garantizada para todos los distritos y provincias”, aseguró el gobernador Zósimo Cárdenas, quien reiteró que todavía se ejecutarán nuevos proyectos para adquirir más patrulleros.

El general Danilo Vera, jefe de la Región Policial Junín, informó que todas las comisarías, incluso las de zonas más alejadas como Huasahuasi, San Luis de Shuaro, Santo Domingo de Acobamba, Mazamari y San Martín de Pangoa, recibirán al menos una unidad. “Todas las comisarías están siendo consideradas, hasta la más lejana. Las más grandes tendrán 3, 4 o 5 vehículos, según la incidencia delictiva”, señaló afirmando también que la institución garantiza el mantenimiento preventivo, correctivo y la provisión de combustible.

El general detalló que estas nuevas unidades no solo reforzarán el patrullaje preventivo y reactivo, sino que formarán parte de un modelo piloto de patrullaje por sectores, subsectores y cuadrantes en Huancayo, El Tambo y Chilca. Este esquema integrará a motocicletas, camionetas, serenazgo, juntas vecinales, escuadrones motorizados como Los Halcones y grupos de intervención rápida.