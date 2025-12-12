El exgobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, alertó sobre una oscura intención por parte del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) - Consejo Departamental Lima, de desestabilizar y frustrar el megaproyecto de la nueva Carretera Central o autopista de cuatro carriles que ya cuenta con trazo definido y avanza bajo la modalidad de gobierno a gobierno entre Perú y Francia.

Orihuela dio a conocer que el 5 de diciembre último, el CIP Lima difundió un pronunciamiento en el que afirma una supuesta “inviabilidad” del proyecto y cuestiona nuevamente la modalidad de contrato internacional. Para el exgobernador, se trata de argumentos reciclados y ya superados en el proceso técnico.

“El proyecto ya tiene un trazo aprobado desde Ate hasta Yauli–La Oroya, cuenta con Código Único de Inversión y con viabilidad en el Sistema Nacional de Inversiones. No existe ningún sustento para afirmar que es inviable”, remarcó.

Recordó que, desde hace años, el CIP Lima -bajo la conducción del entonces decano Roque Benavides- insiste en promover un trazo alterno al ya aprobado, lo que implicaría retroceder el proceso y dilatar la obra por varios años más. Según el cronograma del PMO Vías, con apoyo del Comité Multisectorial y exautoridades regionales, la autopista debería estar concluida el 2030.

Orihuela hizo un llamado a las autoridades regionales, congresistas de Junín, integrantes del Comité Multisectorial y ciudadanía para defender “con firmeza” el proyecto y frenar cualquier maniobra orientada a boicotearlo “con fines subalternos de grupos empresariales”.