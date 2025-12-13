Cinco establecimientos dedicados a la venta de ropa, mochilas y bebidas alcohólicas fueron clausurados por la Municipalidad Provincial de Huancayo al detectarse que operaban sin el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). Los locales intervenidos se ubican en los jirones Piura, Mantaro y Áncash.

El ejecutor coactivo de la comuna, Javier De La Cruz Ccanto, indicó que la medida se ejecutó en cumplimiento de una resolución de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, luego de que Defensa Civil confirmara el incumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad exigidas por la normativa municipal.

En tanto, la gerente de Seguridad Ciudadana, Patricia Alcántara Guerrero, señaló que estas acciones buscan prevenir riesgos y proteger la integridad de la población, precisando que los establecimientos permanecerán cerrados hasta que regularicen su documentación y sistemas de seguridad.