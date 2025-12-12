Tres sujetos a bordo de motocicletas sustrajeron en el Jr. Los Geranios s/n, AA.VV. Nueva Primavera, Sangani, la suma de S/50 830, dinero que los esposos Susana Ataucusi Minaya (58) y Máximo Arotoma Juño (51), retiraron de un banco de la zona.

Según la policía, este dinero pertenecería a la Iglesia Evangélica Pentecostal y estaba destinado a los regalos de 225 niños más necesitados.

Los esposos habrían retirado el dinero de la agencia y se dirigieron a Sangani, siendo seguidos por los facinerosos que, tras dar un disparo al aire y forcejear con las víctimas lograron apropiarse del dinero.

Rápidamente los esposos se trasladaron a la comisaría, donde el Mayor PNP Ronald Núñez, junto a doce efectivos y dos camionetas fueron tras los delincuentes.

Después, y por información de inteligencia, la policía supo que la banda se reuniría esa noche en la discoteca Mística. Así fue, cada movimiento de los sospechosos fue registrado, incluso los contactos y sus amistades también fueron incluidos en la investigación.

A eso de las 6 de la mañana dieron la orden de intervenir y fueron capturados: Luiggi Flores Bejarano (22) “Bulldog”, Jhon Cedillo Soto (29) “Lagarto”, ambos pertenecientes a la banda “Los Gatilleros 50K”.

Ambos detenidos prefirieron callar. La policía tampoco logró recuperar el dinero. Ambos serían acusados de robo agravado en banda.