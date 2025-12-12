Hasta en dos oportunidades y en plena cirugía se reportó que cayeron larvas de mosca, desde el cielo raso de la sala de operaciones del Hospital El Carmen de Huancayo. El Cuerpo Médico, de este nosocomio alerta que hasta la fecha no se realizan las correcciones necesarias, contradiciendo la versión de los directivos.

El Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, de Huancayo, recibe a pacientes de toda la macro región central del Perú, las cirugías que se realizan, entre selectivas y las de emergencia, se dan durante todos los días de la semana; sin embargo, la falta de mantenimiento en los techos, habría generado que la parte intermedia entre el cielo raso y las calaminas del exterior, se convierta en una zona de contaminación que se habría infestado de larvas de mosca y excremento de palomas.

“Hubo una situación en la que, en dos intervenciones quirúrgicas, en días diferentes, se ha producido la caída de larvas de los techos. Se plantearon las alarmas y se hicieron las notificaciones respectivas; sin embargo, hasta el momento no tenemos ninguna solución”, informó la presidente del Cuerpo Médico del Hospital El Carmen, Lucinda Matías Malpartida.

Suspenden cirugías

Este incidente (caídas de larvas) en plena operación se habría registrado entre el 15 y 21 de noviembre del año en curso. El personal tomó las evidencias de lo ocurrido, pero la decisión que habría tomado la administración de este nosocomio, fue la de cerrar dos salas de cirugía y atender solo con una, para casos de emergencia.

“Las cirugías selectivas, no pueden ser atendidas, porque solo se atiende emergencias. Tenemos 4 salas de las cuales 3 son para cirugías mayores y una para menor, pero se cerró dos mayores. El hecho solo de presencia de larvas ya es una exposición a los pacientes, además no nos garantiza la inocuidad, porque las 4 salas comparten el mismo techo”, añadió la médico.

Además se informó que con el retiro de la campana cialítica, que se encuentra en las salas de operaciones, se evidenció la presencia de gusanos y acumulación de excremento de paloma, que vulnera la esterilización de los instrumentos quirúrgicos.

Al ver expuestos a los pacientes a la contaminación, para hoy, los galenos del Cuerpo Médico, informaron que nuevamente realizarían una protesta frente a este hospital, ya que no fueron escuchados con las alertas y notificaciones enviadas.