Lo esperaban para celebrar la Navidad, pero el joven minero regresó a su natal Huancayo en un féretro. Anthony Quincho Vílchez, de 25 años, falleció el fin de semana tras sufrir una golpiza a manos de tres sujetos, esto durante la celebración de una fiesta por el Día del Minero que se llevó a cabo en el distrito de Acarí, en la provincia de Caravelí en Arequipa.

Soledad Tadeo Vílchez, contó que su hermano acudió a una fiesta junto a sus amistades. En la reunión se topó con tres hombres, quienes habrían comenzado a molestar a una amiga suya, produciéndose un conato de bronca entre el trabajador y aquellos desconocidos que lo golpearon salvajemente.

Los amigos del trabajador le explicaron que trataron de retirar a Anthony de la fiesta para trasladarlo a su campamento para que descanse, pero el minero, a mitad de camino trató de volver, encontrándose otra vez con quienes había peleado, surgiendo un nuevo enfrentamiento en el que resultó gravemente herido.

El joven huancaíno fue llevado a su habitación pensando que no había ocurrido nada grave; sin embargo, amaneció sin vida, su cuerpo fue trasladado a la morgue de Arequipa. Tras las pesquisas, en Acarí fue detenido David Fernández P., como uno de los presuntos agresores del minero y según Soledad, habría reconocido que participó de la golpiza a su hermano, pero no quiso dar información de los otros dos varones que lo agredieron.

“Este 20 de diciembre Anthony iba a llegar de Arequipa para celebrar la Navidad en familia, ahora llegó en un ataúd. Queremos justicia, los que lo golpearon deben ser castigados”, dijeron los deudos. La víctima era el último de los hermanos Quincho Vilchez, quien con esfuerzo pudo arreglar la casita donde vivía con su anciana madre.