Previo a la inauguración del Puente Cantuta, el alcalde de Pilcomayo, Brayan Ninahuanca, le recordó al gobernador Zósimo Cárdenas, su compromiso de renovar el sistema de agua y desagüe de la Av. Coronel Parra, la vía principal que conecta Huancayo con Chupaca.

“Lo único que pedimos y sostenemos es que se cumpla el compromiso con Pilcomayo”, señaló al recordar que el proyecto se gestiona desde hace tres años sin avances.

El burgomaestre explicó que esta avenida registra constantes colapsos, especialmente en temporada de lluvia, afectando puntos críticos como la Av. Las Américas y el cruce Pilcomayo–Sicaya–Chupaca. “Rebalsa el desagüe sumado a las aguas de lluvia, invade toda la vía e inclusive afecta terrenos colindantes”, indicó.

El sistema de saneamiento, con más de 20 años de antigüedad, opera con tuberías de 8 y 10 pulgadas, mientras el expediente técnico actualizado plantea redes de hasta 16 pulgadas para atender a más de 30 mil habitantes.

La renovación de saneamiento de la Av. Coronel Parra, que comprende 4 kilómetros de intervención desde el puente La Breña hasta pasando el puente La Eternidad, está valorizada en más de 8 millones de soles.

Según Ninahuanca, pese a que el GRJ tiene la unidad ejecutora, no se ha concluido el expediente técnico ni existe fecha para iniciar la obra.

“Llevamos tres años en ello. No es posible, la región no puede ejecutar un solo proyecto de renovación”, cuestionó, remarcando que el distrito ya ejecuta más de 20 obras similares, pero este proyecto supera su capacidad presupuestal.

Advierte falencias en puente Cantuta

El alcalde Brayan Ninahuanca, también advirtió sobre falencias en los accesos al puente La Cantuta, pavimentados en la gestión regional anterior, donde no se corrigieron rajaduras, fallas de iluminación ni la falta de señalización.

Además, la municipalidad y vecinos alertaron que la obra inaugurada no prevé semáforos en el Jr. Gamarra ni en el Jr. Independencia, a pesar de que el nuevo puente incrementará significativamente el tráfico.