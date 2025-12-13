Durante décadas, los más de 209 mil habitantes del corredor vial Mantaro convivieron con una misma limitación: la ausencia de un cruce moderno, seguro y rápido que conectará las dos márgenes del río Mantaro entre El Tambo y Pilcomayo. Ese vacío no solo retrasó el comercio y la movilidad diaria, sino que se convirtió en un obstáculo estructural para el crecimiento económico del valle. Este viernes, esa necesidad histórica finalmente encontró respuesta con la entrega del Puente La Cantuta, considerado el viaducto más moderno del centro del país.

entrega. El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje encabezó la inauguración con un mensaje directo: “Recibimos el puente paralizado al 30 % y hoy lo entregamos al 100 %”. Su frase sintetiza el punto de quiebre que marca esta obra. No se trata solo de la culminación de una infraestructura, sino de resolver una demanda postergada que impactaba en transporte, seguridad y competitividad.

PUENTE TERMINADO

“No vinimos a poner primeras piedras ni a hacer fotos. Vinimos a entregar obras terminadas”. Con esa frase contundente, el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, inauguró ayerel Puente Cantuta, la infraestructura vial más importante construida en el Valle del Mantaro y el centro del país.

La necesidad era evidente. Antes del puente, los cruces dependían de rutas congestionadas, tramos deteriorados y tiempos de traslado que afectaban a productores, estudiantes, comerciantes y transportistas. La ausencia de una conexión directa afectaba también la atención de emergencias y limitaba la expansión urbana ordenada de Huancayo y sus distritos colindantes. El Cantuta llega para cerrar esa brecha.

DESTRABE

Cuando la actual gestión asumió el gobierno regional en enero de 2023, la obra estaba paralizada al 30 %, sin presupuesto asegurado y llena de observaciones. En solo dos años se destrabó el financiamiento, y se ejecutó el 70 % restante hasta entregarla totalmente culminada.

El moderno viaducto atirantado cuenta con 200 metros de longitud, 23.40 metros de ancho, cuatro carriles, veredas peatonales protegidas, iluminación LED y capacidad para carga pesada. Además, incluye defensas ribereñas y encauzamiento del río Mantaro que protegen la estructura y a las familias de las crecidas.

“Encontramos una obra entrampada y no nos escondimos detrás de excusas: la destrabamos y se la entregamos al pueblo”, remarcó Cárdenas.

COSTO

Respecto a la inversión, la obra cosót S/ 140’500,541.81 y viene de gestiones anteriores. De otro lado, en la inauguración se anunció la entrega del puente Noruega en la Selva Central.