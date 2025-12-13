Vecinos de la avenida San Carlos, en Huancayo, denunciaron un presunto hecho de agresión contra un escolar, ocurrido tras una discusión con el conductor de un vehículo. Según testigos, el menor habría reclamado por el uso reiterado del claxon, lo que motivó que el conductor descendiera de su unidad y lo enfrentara físicamente.

Ante la situación, otros escolares y vecinos intervinieron para separar al conductor que tenía agarrado de la ropa al escolar, logrando que este regrese a su vehículo y se retire del lugar. El hecho generó preocupación entre los residentes de la zona, quienes cuestionaron este tipo de reacciones frente a menores de edad.

Los vecinos indicaron que lograron registrar la placa del vehículo involucrado. De acuerdo con una consulta vehicular, la unidad estaría registrada a nombre de Paula Gutiérrez Díaz y Héctor Millán Camposano, este último exdirector del Hospital El Carmen y excandidato a la alcaldía de Huancayo. El caso deberá ser esclarecido por las autoridades competentes.