La mañana de ayer se hizo una demostración de los riesgos que puede traer la manipulación de aparatos pirotécnicos y que podría terminar con una persona herida. Además se detalló que para este año, la Municipalidad Distrital de Chilca ya no realizará una feria para este tipo de productos, por falta de lugares adecuados.

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) en conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio Público y la Municipalidad Distrital de Chilca, realizaron una campaña de prevención para evitar que niños y adultos adquieran aparatos explosivos prohibidos. Se invitó a escolares de primaria de cuatro escuelas.

“La manipulación de estos productos puede ocasionar graves daños”, informó el alcalde de Chilca, César Damas.

Por su parte la Fiscalía de Prevención del Delito, explicó que la comercialización informal de pirotecnia es un delito que podría conllevar hasta penas de cárcel.

En este mismo espacio, el burgomaestre Damas, detalló que para este año, no se realizará la feria de pirotécnicos que se tenía anteriormente en el parque zonal de Coto Coto.

“Estamos viendo alternativas y no hay suficiente área céntrica para su instalación y tampoco queremos poner en riesgo a la población, por eso este año ya no contaremos con una feria”, acotó el edil.