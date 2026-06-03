Wendy Sulca y Micro TDH presentaron “Cerveza, Cerveza Remix”, una nueva versión del tema que convirtió a la artista peruana en uno de los primeros fenómenos virales de internet en América Latina.

La canción ya se encuentra disponible en plataformas digitales junto a un videoclip grabado en Cusco, que combina elementos de la música andina, la cumbia y los sonidos urbanos contemporáneos.

Un clásico viral que regresa para nuevas generaciones

Más de dos décadas después del lanzamiento de la versión original, Wendy Sulca apuesta por una reinterpretación del tema que marcó el inicio de su carrera artística.

La cantante explicó que el proyecto surgió tras años de pedidos de sus seguidores para actualizar una de sus canciones más emblemáticas.

“Esta canción nació por el cariño del público. Durante años me pidieron un remix de ‘Cerveza, Cerveza’ y sentía que era el momento perfecto para rendir homenaje a mis raíces y a mis inicios”, señaló la artista.

La versión original se convirtió en uno de los contenidos musicales más compartidos de la primera era de YouTube y actualmente supera los 20 millones de visualizaciones.

La historia detrás de la colaboración con Micro TDH

La participación de Micro TDH nació de manera espontánea luego de que el cantante venezolano compartiera en redes sociales su afinidad por la canción.

Según contó Wendy Sulca, el artista escuchaba “Cerveza, Cerveza” durante su infancia en Mérida, Venezuela.

“Todo se dio de manera muy orgánica. Él ya conocía mi música desde niño. Luego vino a Perú, me etiquetó cantando la canción y ahí empezó todo”, comentó.

Por su parte, la colaboración representa un encuentro entre dos artistas que han desarrollado carreras con fuerte presencia digital y conexión con audiencias jóvenes en distintos países de la región.

Videoclip fue grabado en Cusco

El lanzamiento incluye un videoclip filmado en Cusco, con imágenes que resaltan paisajes andinos y elementos de la identidad cultural peruana.

La producción apuesta por una propuesta visual que combina escenarios naturales con una narrativa enfocada en el encuentro entre culturas latinoamericanas.

“Queríamos mostrarle al mundo la belleza del Perú. Las imágenes son espectaculares y sentimos que logramos capturar algo muy auténtico”, afirmó Wendy Sulca.

Dos artistas con alcance internacional

Wendy Sulca se ha consolidado como una de las artistas peruanas con mayor reconocimiento internacional dentro de la cultura digital y la música andina contemporánea.

Por su parte, Micro TDH es una de las figuras más destacadas de la escena urbana venezolana, con millones de oyentes en plataformas digitales y colaboraciones junto a artistas internacionales.

La nueva versión de “Cerveza, Cerveza” busca conectar la nostalgia de quienes crecieron con el tema original con nuevas audiencias que consumen música a través de redes sociales y plataformas de streaming.