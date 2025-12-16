Electrocentro anunció que ejecutará interrupciones programadas del servicio eléctrico en sectores de los distritos de Chilca y Pucará los días 16, 17 y 19 de diciembre, como parte de trabajos de mantenimiento preventivo orientados a fortalecer la confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico.

En el distrito de Chilca, el martes 16 y miércoles 17 de diciembre, el corte se realizará de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., afectando zonas como los pasajes Los Jardines, Arenales y Santa Elena; los jirones Manuel Scorza, Mariscal Castilla, 28 de Julio, Arequipa y Progreso; así como la avenida Teodoro Peñaloza y el sector de Azapampa.

En tanto, en el distrito de Pucará, el viernes 19 de diciembre la restricción del servicio será de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., alcanzando al centro poblado de Pachachaca, los anexos La Breña, Jatun Suclla, Marcavalle, Patala y La Libertad, además de clientes de telecomunicaciones.

Electrocentro recomendó a los usuarios adoptar medidas de seguridad, especialmente a quienes cuenten con grupos electrógenos, y recordó que estos trabajos permitirán mejorar la calidad del servicio.